Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi de aynı saatlerde Oğlum Kenan ın doğumunu karşılarken Neslican Tay'ın ölümünün haberi geliyor... Neslican Rizeli bir Karadeniz kızı! Tıpkı Annem gibi savaşçı hırçın ama olmuyor tutunamıyor hayata...Sevincim ve üzüntüm birbirine karışıyor... Hoşgeldin Kenan, hoşçakal Karadeniz’in Asi kızı Rabbim öyle büyük ki, sevdiği bir kulunu yanına alırken diğerini veriyor aynı saatlerde... Bir kez daha anlıyorum bedenimiz fani, ruhlarımız Allah'a emanet.