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Tolga Karel'in isyanı: Her şey korkunç pahalı! ABD'de yaşıyordu... - Magazin haberleri

Tolga Karel'in isyanı: Her şey korkunç pahalı!

ABD'ye taşınmasının ardından önce evini alan ardından da lojistik şirketini kuran Tolga Karel, ülkede artan fiyatlardan dert yandı. Ünlü oyuncu, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi

16.09.2021 - 11:26 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.

    Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, şimdi de Amerika'da şirket kurdu.

  • İSYAN ETTİ: HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!

    Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

    42 yaşındaki oyuncu, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum." şeklinde konuştu.

  • AMERİKA'DA ŞİRKET KURDU

    "Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım." diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu.

    Çok sayıda TIR alan eski oyuncu, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Karel, "Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat, diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO'luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir. 'Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın..' Şimdi ustalık döneminin başındayım. Rabbim yar ve yardımcım olsun" demişti.

  • YENİ EVİ

    Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen Tolga Karel, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Tolga Karel, paylaşımına "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler, hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düşmüştü.

  • "BU KAMYONCU SÜLALENE BURS VERİR"

    Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Adamdaki akla bak. Sen git, kamyoncu ol!" yorumuna yanıt vermişti.

    Aylık 8 bin dolar kazandığını açıklayan Karel, "Kamyoncu oldum, hoşuna mı gitti kardeş? Dikkat et, bu kamyocu bir aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyunca burs verir. Haberin olsun." demişti.

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