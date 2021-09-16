İSYAN ETTİ: HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum." şeklinde konuştu.