"SENİN YERİNDE OLMAK İÇİN NELERİMİ VERMEZDİM"



Oyuncu, bir takipçisinin, "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aileyi mahvettin ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez, o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" yorumunu ifşa etti.