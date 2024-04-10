Tolga Karel beşinci kez baba oluyor
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba olacağını duyurdu
- 1
Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.
- 2
Aynı yıl, Sarah Scott ile dünya evine giren Karel, beşinci kez babalık heyecanı yaşıyor.
- 3
Çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
-
- 4
Karel ve Scott, paylaşımlarına; "Eylül 2024 ile tanışmaktan heyecan duyuyorum" notunu düştü.
- 5
Sarah Scott ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Karel'in çocuklarının isimleri; Kenan, Tufan ve Mia.
- 6
Tolga Karel, 2011–2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.
-