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        Haberler Magazin Tolga Karel beşinci kez baba oluyor - Magazin haberleri

        Tolga Karel beşinci kez baba oluyor

        Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:47
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          Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.

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          Aynı yıl, Sarah Scott ile dünya evine giren Karel, beşinci kez babalık heyecanı yaşıyor.

        • 3

          Çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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          Karel ve Scott, paylaşımlarına; "Eylül 2024 ile tanışmaktan heyecan duyuyorum" notunu düştü.

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          Sarah Scott ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Karel'in çocuklarının isimleri; Kenan, Tufan ve Mia.

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          Tolga Karel, 2011–2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.

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