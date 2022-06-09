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Ünlü oyuncu Tolga Karel: 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım - Magazin Haberleri

Tolga Karel: 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım

Yaklaşık 5 yıldır hayatını Amerika'da sürdüren Tolga Karel, yaşadığı zorlukları anlattı. Ünlü oyuncu, "Bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım" dedi

09.06.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

  • "83 DOLAR İLE TEKRAR HAYATA BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIM"

    Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları anlattı. Instagram hesabından bir dizi eski fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar (yaklaşık 1430 TL) ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak... Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuklar verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allah'ıma şükür para, varlık ile ilgili bi kaygım kalmadı. Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim... Aynı Tolga'yım... Dimdik ayakta ve her gün bir gün daha yaşamama müsaade eden Rabb'ime dualarımla... Aynı ben...

  • "HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!"

    Öte yandan Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etmişti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Tolga Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapmıştı.

    Karel, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum." şeklinde konuşmuştu.

  • AMERİKA'DA ŞİRKET KURDU

    "Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım." diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu.

    Çok sayıda TIR alan Karel, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Karel, "Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat, diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO'luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir. 'Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın..' Şimdi ustalık döneminin başındayım. Rabbim yar ve yardımcım olsun." demişti.

  • YENİ EVİ

    Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen Tolga Karel, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Tolga Karel, paylaşımına "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler, hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düşmüştü.

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