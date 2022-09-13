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Başrollerini Tolga Güleç, Cansu Tosun ve Özlem Maden’in paylaştığı 'Beni Sev’in çekimleri Yalova'da tamamlandı. Güleç ayrıldığı sevgilisi Yasemin Kaya Allen ile ilgili de ilk kez konuştu: Yasemin ile 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık. Ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim.

Tolga Güleç - Yasemin Kaya Allen

Evlilik konusunda ise “Evlilik teklifi hiç olmadı. Daha çok yeniydik birbirimizi tanıma sürecindeydik” diyen Tolga Güleç, tekrardan barışma ihtimali sorusunu ise “Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem” şeklinde cevapladı.