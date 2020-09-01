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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evli iş insanı Tolga Bayar ile yasak aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tayfur, çıkan haberleri katıldığı programda yalanlamış ve Bayar ile sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tuğçe Tayfur'un ardından iş insanı Tolga Bayar'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Bayar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşımızın doğum gününe katıldık ve Tuğçe de benim arkadaşlarımdan biri. Medyatik birçok arkadaşım var ve her atılan fotoğrafla anılmak hoş bir durum değil. Tuğçe ile arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Eğer böyle bir şey olsa, söyleyecek kadar dürüstüm. Sadece arkadaşız. Ortak bir arkadaşımızın doğum partisine katıldık.