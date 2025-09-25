Tolga Akış ile Gizem Kaya evlendi
Tolga Akış, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Kaya ile evlendi
2021 - 2022 arasından şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan reklamcı Tolga Akış, boşandıktan sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı.
Tolga Akış, mayıs ayında Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Tolga Akış ile Gizem Kaya, nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu günlerine ait fotoğrafı arkadaşları Pelin İgit; "Sizi seviyorum" notuyla yayımladı.