Tokyo’da Mevlit Kandili idrak edildi

AA

Eda edilen yatsı namazı sonrası Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Mevlit Kandili dolayısıyla Kur’an-ı Kerim okudu ve cami cemaatine vaaz verdi

Mevlidin, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığına dikkati çeken Çınar, Fussilet Suresi'nin 34 ve 35'inci ayetine dikkati çekerek dünya etrafında Müslümanların "Hilm" sahibi olmalarına gerektiğini anımsattı.

Çınar, Kur’an-ı Kerim’den, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir, yine buna ancak büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir." kısmını okudu.

Dua sonrası cami cemaatine Türk mutfağından yemek ikram edildi.

Mevlit Kandili, Hazreti Muhammed'in hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü dünyaya teşrifi dolayısıyla dünya genelinde Müslümanlar tarafından idrak ediliyor.