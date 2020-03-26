Tokyo'ya 80 milyonluk fatura!

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya Başbakanı Abe Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile salı günü yaptığı görüşmenin ardından Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın 2021'e ertelendiğini duyurmuştu. Bu ertelemenin ardından ekonomistler uzun süredir olimpiyat oyunlarına hazırlık yapan Japonya'nın da zararını ortaya çıkardı.
2020 Olimpiyatları için İstanbul'la yarışan ve kazanan Japonya'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle oyunların 1 ertelenmesi sonucunda zararı yaklaşık 1.5 trilyon yen (12.6 milyar dolar) yani 80.3 milyar TL oldu. Bu organizasyona Tokyo şehri 573 milyar yen, Japonya düzenleme komitesi 603 milyar yen öderken, merkezi hükümet ise 150 milyar yen ile katkı sağladı.
Sadece ülke değil aynı zamanda Japon şirketleri de sponsorluk olarak büyük yatırımlar yaptı. Sponsorların harcadığı para ise 3.3 milyar dolar (21.1 milyar TL)... Uzmanlar bu faturanın Japonya ekonomisine ağır zarar vereceği görüşünde… Geçen yıla göre %58.3’lük bir turizm kaybı yaşayan Japonya’da Turizm Bakanlığı olimpiyatlar için 600 bin yabancı seyircinin gelmesini planlıyordu.
HAZIRLIK BÜTÇESİ 25 MİLYAR DOLARA YÜKSELMİŞTİ
Tokyo'nun adaylık başvurusu yaptığı 2013 yılında, organizasyonun ülkeye maliyetinin 7,3 milyar dolar olacağı öngörülmüştü. Ancak ilerleyen yıllarda maliyet yüksek oranda artış gösterdi. Japon Ulusal Denetim Kurulunun yayınladığı raporda, ülkenin Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık bütçesinin 25 milyar dolara yaklaşacağı belirtildi. Çin 2008 Pekin Olimpiyatları için 44 milyar dolar, İngiltere 2012 Londra Olimpiyatları için 10 milyar dolar, Brezilya ise 2016 Rio Olimpiyatları için 13 milyar dolar harcama yapmıştı.
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