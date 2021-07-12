Tokyo otelinden özür

Reuters

Otel yönetiminin Tokyo Olimpiyatları öncesi asansörlerde kullandığı uyarılar sosyal medyada tepki toplamıştı.

Reuters’a konuşan bir otel yetkilisi, yabancılara karşı ayrımcılık yapmak gibi bir niyetinin olmadığını söylerken konunun yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.

Asansörlerde kullanılan işaretlerin pazar sabahı kaldırıldığını ancak bunun yerine hangi ifadeyi kullanacaklarını otel yönetimiyle tartıştıklarını söyledi.

İşaretler, sosyal medyada sert eleştirilere yol açmıştı. Twitter kullanıcıları "Japonya'da apartheid yeniden canlandı." tweetini attı.

Ülkede Covid-19 gölgesinde düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları için tartışmalar sürerken ülkede olağanüstü hâl ilan edildi.