Rekor rakam: 15,4 milyar dolara mal olan Tokyo Olimpiyatları

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tokyo Olimpiyatları için resmi bütçe açıklaması 15,4 milyar dolar olduğu açıklanırken Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma bu rakamın 1960’tan bu yana olimpiyat tarihinde harcanan en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Araştırma kapsamında, Covid-19 salgını ve Tokyo 2020’nin ertelenme sürecinin de toplam harcanan tutara 2,8 milyar dolarlık ilave bir yük getirdiği de vurgulandı.

Araştırmacılar, ''Tokyo 2020 için harcanan para ile başka ne yapılabilirdi?'' sorusunun peşinden gitti.

BAŞKA NE YAPILABİLİRDİ?

AP’nin aktardığı haberde, harcanan para ile 55 milyon dolara 300 yataklı bir hastane inşa edilebileceği aktarıldı. Aynı zamanda Japonya'da 200 adet ilkokul inşa edilebileceği ifade edildi. Japonya’da bir ilkokulun maliyeti yaklaşık 13 milyon dolar olarak biliniyor.

Öte yandan, yolcu uçağı olan ve maliyeti 400 milyon dolar olan ''Boeing 747'' modelinden 38 adet alınabileceğini aktarıldı.

HARCANAN PARA RESMİ TUTARDAN İKİ KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar, olimpiyatlar kapsamında açıklanan resmi maliyetin çoğunlukla gerçeği yansıtmadığını ve gerçek rakamın iki kat daha fazla olduğunu vurguladı.

SIKICI BİR TARTIŞMA MI?

Oyunlar için harcanan tutarın 6,7 milyar doları vergi mükelleflerinden sağlanırken Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo 2020 için 1,3 milyar dolar katkı sağladı.

Oxford Üniversitesi araştırmasında, Tokyo Olimpiyatları’nda ortalama yüzde 172'lik maliyet aşımı tespit etti.

DAHA FAZLA UTANÇ HALİNE GELEN MALİYET AŞIMLARI

Oxford Üniversitesi Said Business School'da Program Yönetimi Profesörü olan Flyvberg, "IOC ve ev sahibi şehirler, maliyetleri takip etmekle ilgilenmiyor çünkü maliyetlerin takibi IOC ve ev sahibi şehirler için giderek daha fazla utanç haline gelen maliyet aşımlarını ortaya çıkarma eğiliminde" açıklamasında bulundu.

Faturaların büyümesi halinde de maliyetlerin düşürüleceğine dikkat çekti.

Holy Cross Koleji’nden Öğretim Görevlisi Vicror Matheson, üstelik bu harcamalara ilişkin alt yapı maliyetleri ile ilgili sorgulama da yaptı. Bu sorgulama kapsamında, ev sahibi olan şehirlerin kent ve ulaşım için harcadıkları her türlü maliyet de devreye giriyor.

GELİR KAYIPLARI VE KAZANÇLAR

Oyunların izleyicisiz gerçekleşmesi 800 milyon dolarlık bir gelir kaybına yol açtı. Sağlık adına alınan bu karar ve önlem, sponsor şirketlerin rahatsızlığına yol açtı.

Ancak Tokyo 2020 kapsamında reklam gelirlerinden 3,3 milyar dolarlık bir kazanç sağlandı ve müsabakaların en büyük 15 sponsorundan biri olan Toyota ise pandemi sırasında düzenlenen Tokyo 2020’den dolayı tepki almıştı.

Tokyo organizatörleri, dev Japon reklam şirketi Dentsu, Inc tarafından yönlendirilen yerli sponsorlardan 3,3 milyar dolarlık rekor bir bağış da topladı.

AP'nin aktardığı haberde, olimpiyat kazançlarının çoğunun inşaat şirketlerine gittiği de aktarıldı.

Araştırma, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda, televizyon yayın haklarından Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, 3-4 milyar dolar kazanç sağladığını gösterdi.

Araştırma hakkında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi henüz bir yorum yapmadı.