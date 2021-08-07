Tokyo Olimpiyatları ile ilişkili vaka sayısı 400'ü aştı

İHA

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıllık gecikmenin ardından 23 Temmuz'da başlayan ve yarın sona erecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 22 kişinin daha Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, vakalar arasında sporcu bulunmadığı kaydedildi. Üst üste 2 gün boyunca atletler arasında enfeksiyon tespit edilmezken, son gelişmelerle birlikte 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 404'e ulaştı.

YENİ DALGA ENDİŞESİ

Olimpiyatların 23 Temmuz'da seyircisiz olarak kapılarını açmasının ardından Japonya'da ülke genelindeki vaka sayılarında artış gözlenmiş, salgında yeni dalga endişesi tekrar gündeme gelmişti.

Buna rağmen toplumun genelinden izole olarak gerçekleştirilen oyunlarda kayda geçen vakaların sayısı ülke geneline göre düşük kalmıştı.

Japonya'da dün kayda geçen rekor sayıdaki günlük 15 bin 645 enfeksiyon, ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 2 bin 805'e taşımış, can kaybı sayısı da 15 bin 274'e yükselmişti.

1 YILLIK GECİKME İLE BAŞLAMIŞTI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, 23 Temmuz'da yoğun salgın önleme tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları'nın 8 Ağustos tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. 24 Ağustos'ta başlayacak Paralimpik Oyunları ise 5 Eylül'de sona erecek.