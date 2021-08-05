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Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 353'e yükseldi.

05.08.2021 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı
AA

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 31 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 31 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 16 sözleşmeli çalışan, 7 resmi yetkili, 3 medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 353'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

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