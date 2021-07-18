Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle önümüzdeki Cuma günü yoğun tedbirler altında başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyonla ilişkili 10 yeni Covid-19 vakası doğrulandı. Dün Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'nde sporcu olmayan bir kişide doğrulanan ilk vakanın kamuoyuna duyurulmasının ardından, bugün ise Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcular arasında ilk enfeksiyonların doğrulandığı bildirildi. 2'si Olimpiyat Köyü'nde kalan 3 sporcu dahil organizasyonda görevli 10 kişinin Covid-19 testinde pozitif sonuç verdiği kaydedilirken, son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 55'e yükselmiş oldu.
GERI SAYIM SÜRÜYOR
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını konusunda uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya'da etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen dev organizasyonun gerçekleştirilecek olması kamuoyunda tepkilere neden olurken Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını açıklamıştı.
Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 839 bin 109'a yükselmiş, ölü sayısı da 5 bin 59'a ulaşmıştı.
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