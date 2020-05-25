Tokyo metropolü ve Hokkaido'da OHAL kaldırıldı

Başbakan Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesindeki OHAL’in seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abe, normal şartlarda 31 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL’in kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar heyetine danışıldığını söyledi.

Heyetin tavsiye kararının hükümete sunulmasının ardından Abe, başkent Tokyo ve çevresindeki Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldığını bildirdi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL’in, 6 Mayıs’ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

İyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da kaldırılmıştı.

Japonya'da vaka sayısı 17 bin 323’e, ölü sayısı 852’ye yükseldi.