Tokyo'daki Quad zirvesinde 4 ülkeden "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" vizyonu vurgusu

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Quad ittifakı Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne katıldı.
Toplantı sonrası Japonya Dışişleri Bakanlığının yayımladığı sonuç bildirgesine göre, Quad ittifakı zirvesinde bölgesel birçok konuda iş birliğinin sürdürülmesi kararı verildi.
Bildirgeye göre bölgenin barış ve huzuruna yönelik "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" vizyonunun daha fazla ülkenin katılımıyla hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
Bu doğrultuda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin bütünlüğüne, merkeziyetine ve İndo-Pasifik bölgesine ASEAN liderliğindeki bakış açısına tam destek bildirildi.
Kalite altyapısı, deniz güvenliği, terörle mücadele, siber güvenlik, insani yardım, eğitim ve insan kaynaklarının yönetimi gibi birçok konuda konularda nesnel iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Kuzey Kore, Doğu ve Güney Çin Denizi gibi bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan zirvede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık ve hijyene yönelik iş birliği de ele alındı.
Dışişleri Bakanları zirvesinin düzenli hale getirilmesi ve sonraki toplantının gelecek yıl uygun zamanda gerçekleştirilmesinde karar kılındı.
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.
Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.
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