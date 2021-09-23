Tokyo'daki havalimanında görülen vahşi maymun 5 saat sonra yakalandı

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Tokyo'daki Haneda havalimanındaki uçak hangarında sabah saatlerinde vahşi tür bir maymuna rastlandı.

Havalimanı çalışanının gördüğü vahşi maymun, Japonya Havayollarına (JAL) ait bina yakınlarına giderek yedek parça tamir bölümüne kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, yaklaşık 5 saatlik çaba sonrası maymunu yakalamayı başardı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve uçak parçalarının zarar görmediği kaydedildi.

Maymunun en son girdiği yedek parça bölümünde tamirat amaçlı kullanılan cihazların üzerindeki kabloların ısırıldığı görüldü.

Olayda maymunun başkentin merkezindeki havalimanına nasıl ulaşabildiği araştırılıyor.