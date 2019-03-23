Tokyo'da 20 Mart'ta açılan 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' adlı sergide yer alan 186 eser, büyük ilgi görüyor.

Japonya'da Türk Kültür Yılı'nın başlangıcını temsil eden ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın katılımıyla Tokyo'da açılan 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği', 20 Mayıs'tan sonra Kyoto Modern Sanatlar Müzesi'nde sergilenecek.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 2019'un uzun bir aradan sonra Japonya'da Türk Kültür Yılı olarak kutlanacağını ifade ederek "Türk - Japon kültür etkileşimini sağlamak arzusundayız. Tahtlar, kaftanlar, vazolar ve birtakım ziynet eşyaları var. En önemli özelliklerinden biri de Osmanlı sultanlarına Japon imparatorları tarafından verilmiş hediyelerden de bir seçki var. Bu da bir anlamda Japonların çok ilgisini çekiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir tarihini ortaya koyuyor. Önemli miktarda Japon vatandaşının bu sergiden haberdar olmasını bekliyoruz. Ülkeler birbirlerinin güzelliklerini birbirleriyle paylaşmalılar. Paylaştıkça da bu güzellikler artar. Topkapı eserlerini getirmemizdeki en önemli nedenlerden bir tanesi, güzel ülkemizin tarihini, coğrafyasını, bütün güzelliklerini Japonların görmesini sağlamak" dedi.