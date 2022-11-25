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Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni etkisiyle kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.6 yükseldi

Giriş: 25.11.2022 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
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AA

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 15 aydır yükselişini sürdürüyor.

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni, Tokyo'da TÜFE'nin kasımda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,6 artmasına neden oldu.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artışı olarak kayda geçti.

Kasım 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 6.7 artarken enerji fiyatları yüzde 24.4 yükseldi.

Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin yükselişi ve döviz kurları karşısında Japon yeninin yaşadığı büyük değer kayıpları gösteriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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