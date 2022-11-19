Tokyo'da 'boğazlı kazak giyin' çağrısı

İHA

Japonya'da enerji maliyetlerindeki artış ve ulusal para birimi Yen'deki değer kaybı nedeniyle ekonomik olarak geçirilen zor dönemde Tokyo Valisi Yuriko Koike'den kent sakinlerine fatura tutarlarının azaltılması yönünde tavsiye geldi.

Koike, enerji tüketimini azaltmak için boğazlı kazak giyme çağrısında bulunarak, “Boynu ısıtmanın termal bir etkisi var. Ben de boğazlı kazak giyiyorum. Atkı takmak da sizi sıcak tutar. Bu aynı zamanda elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar. Avrupa'da bile Fransa Cumhurbaşkanı Macron boğazlı kazak giyiyor" ifadelerini kullandı. Bu sayede hava kirliliğinin de önüne geçilebileceğine dikkat çeken Koike, "Boğazlı kazaklar sıcak tutuyor ve genel enerji tüketimini azaltıyor. Bunu karbon emisyonunun düşürülmesi ile de ilişkilendirebiliriz" şeklinde konuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.