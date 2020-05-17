Tokyo Camisi Kovid-19 salgınında hem mahzun hem canlı

AA

Japonya’nın başkentindeki Tokyo Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarında ramazan ayını mahzun idrak ederken, online verilen sohbet, Japonca İslami eğitim ve Kur'an-ı Kerim okunması gibi faaliyetlerle canlılığını sürdürüyor.

Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki Japonya'nın metropol başkentinde İslam'ın nişaneleriden kabul edilen Tokyo Camisi, salgın şartlarında rahmet iklimi ramazanı bu yıl buruk yaşıyor.

Ülkedeki Müslümanların uğrak yeri cami, her mevsim vakit ve cuma namazlarında hem Japon hem de farklı milletlerden ziyaretçilere ev sahipliği yaparken Kovid-19 süreci, cami ile cemaatin ayrılmasına sebep oldu.

Müştemilatındaki İslami objeleri, bünyesindeki konferans salonu, kütüphanesi, avlusu, helal marketiyle birçok insanın ihtiyacına hitap eden camide alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaza ara verildi.

Tedbirlerin ramazan ayında da sürmesi, her yıl misafirperverliğini bu ayda zirveye ulaştıran caminin, rahmet mevsimini buruk ve mahzun yaşamasına sebep oluyor.

- İki kat manevi hüzün

Tokyo Camisi Koordinatör Din Görevlisi ve Japonya Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas, cami ve kültür merkezi ekseninde ramazan etkinliklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgında çoğu ülkede olduğu gibi Japonya’da da toplu gerçekleştirilen aktivitelerin askıya alınması çağrısında bulunulduğunu anımsatan Alas, bu sürecin ramazana denk gelmesinin manevi hüznü ikiye katladığını belirtti.

Kovid-19'un cami ile cemaatin ayrılmasına sebep olduğuna dikkati çeken Alas, "Bu ramazan mahzunuz. İftar ve teravihlerimizi eda edemiyoruz." dedi.

Vakit ve cuma namazlarının eda edilemediğini anımsatan Alas, tedbirlere rağmen, caminin faal yapısının "Tokyo Camisi YouTube" kanalında verilen online eğitim, sohbet ve günlük aktivitelerle dayanışma ruhunun canlı tutulmaya çalışıldığını söyledi.

- Cüz, soru-cevap, ezan duası, online alışveriş

İftar öncesinde o günün Kur'an-ı Kerim cüzünün cami imam hatiplerince okuduğunu belirten Alas, ekranda Japonca mealinin de alt yazıyla gösterildiğini söyledi.

Alas, cami personellerinden Şimoyama Şigeru’nun, iftar öncesinde Japonlara hitaben İslam dinine ilişkin Japonca kısa sohbetler verdiğini söyledi.

Sohbetlerde, "Helal-haram kavramı, namazın hikmeti, sadaka taşı, nikah" gibi tebliğ başlıklarına temas edildiğini belirten Alas, yayında yöneltilen online soruların da cevaplandırıldığını anlattı.

İftar vaktinin yaklaşmasıyla cami minaresinden akşam ezanı okunduktan sonra dua ettiğini aktaran Alas, salgın şartlarında Ramazan Bayram namazının da kılınamayacağını dile getirdi.

Salgın sürecinin bitmesi ve caminin eski günlerine dönmesini ümit ettiğini dile getiren Alas, şunları söyledi:

"Tokyo camisinde ramazanlar gerçekten çok farklı, heyecanlı ve dolu bir şekilde yaşanırdı. Peygamberimizin 'Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez' hadisinden hareketle, her gün bir kardeşimizin sponsorluğunda, hafta içi 300-400, hafta sonu 500-600 kişiyle birlikte iftar yapıyorduk. Bu iftarlarımıza farklı etnik kökenden birçok Müslüman kardeşimizle birlikte, Müslüman olmayan Japonlar da katılırdı. Japonlar da bizimle birlikte ramazanın güzelliğini, heyecanını bizzat yaşamış olurlardı. Bu sene ramazan ayında maalesef mahzunuz. İftar programlarımızı yapamıyoruz, teravihlerimizi kılamıyoruz ve maalesef bayram namazı kılamayacağız. Ramazanın son on günündeki itikaf sünnetini, sanki tüm ramazan boyunca yaşamış gibi olduk. Bugünlerin Allah’ın izniyle tabii ki geçeceğini biliyoruz. Önümüzdeki yıl daha kalabalık, coşkulu ve heyecanlı bir ramazana ulaşmayı Rabb'imizden niyaz ediyorum."

Öte yandan Alas, cami bünyesinde Mayıs 2019'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın katılımıyla açılan helal marketin salgın tedbirlerine uyularak müşteri kabul etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Marketin online alışverişe bu ramazanda açıldığını duyuran Alas, ayrıca Japonya’da ramazan fitresinin 1500 yen (96 lira) olarak açıklandığını anımsatarak, fitre ve zekatların Japonya Diyanet Vakfının hesabına gönderilebilmesi halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.