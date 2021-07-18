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İngiliz basınında yer alan haberlerde, Büyük Britanya kafilesini oyunlar öncesi Tokyo'ya taşıyan uçakta takım üyesi olmayan bir yolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle uçakta yer alan 6 sporcu ile 2 takım görevlisinin tedbirler gereği kendilerini karantinaya aldığı belirtildi.

Adları açıklanmayan söz konusu 8 kişinin Tokyo'daki Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı ve bir süre daha karantina altında kalmaya devam edecekleri ifade edildi.