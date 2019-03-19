Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Kartal Orhantepe Mahallesi’nde bulunan ve 6 şubatta çöken 9 katlı bina ve çevresi için hazırlanan yen imar planı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylandı. Toplan 12 parselle ilgili olarak hazırlanan yeni plan bugün askıya çıktı. Plan, itirazların alınması için 30 gün askıda kalacak.

TOKİ tarafından hazırlan yeni imar planı raporunda şöyle denildi.

“Plan değişikliğine konu alan sınırları içinde yer alan; Orhantepe Mahallesi Sema Sokak 12580 ada 101 sayılı taşınmaz üzerinde ticaret+konut amaçlı bodrum+zemin+5 normal katlı ve 1992 tarihli yapı ruhsatı bulunan ancak 9 kat olarak inşa edilen yapı 6 Şubat 2019 tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökmüştür. Söz konusu yıkılan bina ile tehlike arz eden binaların etüt analizi yapılmış olup toplamda 12 adet bina tahliye edilmiştir.”

Raporda ayrıca 9 katlı yapının aniden ve kendiliğinden yıkıldığı, binanın enkazında 27 kişinin öldüğü, çevre yapıların da risk arz etmesi nedeniyle diğer binaların da tahliye edildiği belirtildi.

Yeni plan çalışmasında yatay mimarinin ön planda tutulduğu, hazırlanan mimari projenin uygulanabilmesi amacıyla teklif imar planı değişikliği hazırlandığı vurgulanan raporda “Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı marifetiyle yerinde kentsel dönüşüm uygulaması yürütülmektedir” denildi.