TOKİ açık arttırma ile konut satışa çıktı. Bugün saat 13.00'da başlayan müzayede devam ediyor ve isteyenler açık artırmaya internet üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebiliyor.

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İSTANBUL’DA 117 KONUT AÇIK ARTIRMADA

İstanbul’da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. Ataşehir’de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Başakşehir Kayaşehir’de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak.

Alıcılar İstanbul’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecekler.

BURSA’DA 36 KONUT

Bursa’da açık artırma ile satılacak 36 konutun 10’u İznik’te, 4’ü Orhangazi’de, 21’i Osmangazi’de biri de Hamitler’de bulunuyor.

İnşaatı tamamlanmış olan konutlar, 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek.

Ayrıca, Balıkesir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcalar, Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecektir. Yöntemi” ile satışa sundu.