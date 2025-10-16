BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir: Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların, TOKİ’den satın aldıkları konut veya iş yerlerinin satışının 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olması ve taksit ödemelerinin en geç aynı tarihte başlamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, kampanyaya dahil olabilmek için kalan taksit sayısının 12’den fazla olması şarttır. Bu kriterleri karşılayan hak sahipleri, borçlarının tamamını peşin ödeyerek yüzde 25 indirimden yararlanabilirken, borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemeleri durumunda indirimden kısmi olarak faydalanabilecekler.

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları bankalardan konut kredisi kullanma hakkına da sahip olacaklar.

