        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son durum: TOKİ indirim kampanyası şartları ne, başvurular bitti mi?

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son durum: TOKİ indirim kampanyası şartları neler, başvurular bitti mi?

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları sona eriyor. 22 Eylül'de başlayan TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası, ev sahibi olan vatandaşlara borçlarını erken kapatma fırsatı sunarak önemli bir avantaj sağlıyor. Peki TOKİ indirim kampanyası şartları neler, başvuru tarihi bitti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:22
        • 1

          TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın sona eriyor. Borcunu tamamen peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahipleri yüzde 25 indirim fırsatından yararlanmak isteyenler başvuruları kaçırmak istemiyor. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı ve tüm detaylar

        • 2

          TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BİTTİ Mİ?

          22 Eylül'de başlayan TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

          Borcun tamamını kapatmak isteyenler: %25 indirimden yararlanabilir.

          Borcun bir bölümünü kapatmak isteyenler: Bakiyenin en az %25'inin ödenmesi koşuluyla %25 indirimden yararlanabilir.

        • 3

          KİMLER FAYDALANABİLİR?

          Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olanlar.

          Taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri başvuru yapabilir.

          Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamaz.

        • 4

          BAŞVURU ŞARTLARI

          TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir: Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların, TOKİ’den satın aldıkları konut veya iş yerlerinin satışının 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olması ve taksit ödemelerinin en geç aynı tarihte başlamış olması gerekmektedir.

          Ayrıca, kampanyaya dahil olabilmek için kalan taksit sayısının 12’den fazla olması şarttır. Bu kriterleri karşılayan hak sahipleri, borçlarının tamamını peşin ödeyerek yüzde 25 indirimden yararlanabilirken, borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemeleri durumunda indirimden kısmi olarak faydalanabilecekler.

          İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları bankalardan konut kredisi kullanma hakkına da sahip olacaklar.

          E-DEVLET TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

