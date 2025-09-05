Bakan Kurum duyurdu: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu. 168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren kampanyanın şartları belli oldu. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza %25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM AÇIKLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza %25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ yüzde 25’lik indirim kampanyasını bu yıl 22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
KAMPANYADA KİMLER FAYDALANABİLİR?
Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olanlar.
Taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri başvuru yapabilir.
Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamaz.