Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları devam ediyor! Kimler yüzde 25 indirim alabilir, şartları ve ödeme planı

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları devam ediyor! Kimler yüzde 25 indirim alabilir?

        TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular sürüyor. Kampanya ile borcunu erkenden kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim sağlanıyor. Tüm borcunu kapatamayacak olan vatandaşların da faydalanabileceği ifade edilirken; başvuru yapanların ilgili ayın taksitini ödemiş olması, geçmişe dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şart koşuluyor. İşte, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına dair ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ tarafından başlatılan yüzde 25'lik indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül itibarıyla başladı ve 17 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanya çerçevesinde, borcunu peşin olarak kapatarak tapusunu hemen teslim almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim fırsatı sunuluyor. Bununla birlikte, borcunun tamamını kapatma imkânı olmayan vatandaşlar da belirli şartlar doğrultusunda bu kampanyadan yararlanabilecek. Peki, TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında geçerli koşullar neler, kimler bu indirimden faydalanabilecek, kimler kapsam dışında bırakılacak? İşte detaylar...

        • 2

          TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

          TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulayacak.

        • 3

          TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

          Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

        • 4

          TOKİ YÜZDE 25 KAMPANYA ŞARTLARI

          - Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

          - İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

          - Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

        • 5

          BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

          Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

          Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

          Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

          Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Habertürk Anasayfa