        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihi ve şartları nedir?

        TOKİ'nin sunduğu yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular 17 Ekim tarihine kadar yapılabilecek. Kampanya kapsamında, borcunu tamamen peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahipleri yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilecek. Borcunun tamamını ödeyemeyenler de kampanyaya katılabilecek; ancak bu kişiler, borç bakiyelerinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyerek indirimden faydalanabilecek. İşte, TOKİ indirim kampanyasına dair tüm detaylar…

        Giriş: 11.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.10.2025 - 11:51
        • 1

          TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular devam ediyor. Kampanya kapsamında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahipleri yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak kişiler de kampanyaya katılabilecek; ancak başvuruda bulunacakların, ilgili dönemin taksitlerini ödemiş olmaları ve geçmiş dönemden kalan herhangi bir taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. İşte TOKİ’nin yüzde 25 indirim fırsatına dair tüm detaylar…

        • 2

          TOKİ KAMPANYASINDAN BİNLERCE KİŞİ YARARLANDI

          Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Bu kapsamda borcunu tamamen kapatan 7 bin 910 kişi tapularını almaya hak kazandı.

          Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı.

        • 3

          TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

          TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulayacak.

        • 4

          TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

          Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

        • 5

          TOKİ YÜZDE 25 KAMPANYA ŞARTLARI

          - Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

          - İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

          - Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

        • 6

          BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

          Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

          Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

          Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

          Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

        • 7
