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TOKİ ucuz iş yeri başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler? TOKİ 20 ilde 204 ucuz iş yeri başvuru ekranı

TOKİ'den 20 ilde 204 ucuz iş yeri fırsatı! TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TOKİ ucuz iş yeri başvuru tarihleri ve şartları araştırmaları son günlerde hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde toplamda 204 iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacağını açıklamıştı. İş yeri sahibi olmak isteyen yatırımcılar TOKİ ucuz iş yeri başvuru şartlarını araştırıyor. İşte İstanbul, İzmir dahil 20 il için 2022 TOKİ ucuz iş yeri başvuru ekranı, şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler...

19.08.2022 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ ucuz iş yeri başvurularıyla ilgili detaylar, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Alt ve orta gelirli kişileri ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, İstanbul, İzmir ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 20 şehirde 204 iş yerini satışa çıkaracağını müjdelemişti. İş yeri sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar "TOKİ ucuz iş yeri başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ ucuz iş yeri başvuru ekranı...

  • TOKİ'DEN UCUZ İŞ YERİ FIRSATI!

    Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinde yer alan bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini vadeli olarak açık artıma ile satışa çıkaracak.

  • TOKİ UCUZ İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TOKİ ucuz iş yeri başvuruları çevrimiçi açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilecek.

  • TOKİ İŞ YERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. ihaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak.

  • TOKİ 204 İŞ YERİ HANGİ İLLERDE?

    Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta %50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise %25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek. 

    TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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