TOKİ 5 bin 750 2+1 ve 3+1 konutun sahiplerini belirliyor! İşte 14 Aralık TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın ekranı...
TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları için gözler Toplu Konut İdaresi resmi Youtube sayfasına çevrildi. İstanbul 3+1 konutların TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını 14 Aralık Perşembe günü saat 10:00 itibarıyla başladı. İşte 14 Aralık Tuzla TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi...
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TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Toplu Konut İdaresi kampanyasına başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekimi ile 5 bin 750 konutun hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi belli oluyor. İşte 14 Aralık TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!
TOKİ Tuzla kura çekimi saat 10:00'da Youtube üzerinden gerçekleştirildi. Tuzla'da kura çekimi sonrasında 5750 konut hak sahibini bulacak.
3+1 konutların kura çekimi ise 14 Aralık Perşembe günü 10.00'da başladı.
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TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden erişime açılan ekran üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ Tuzla kura çekimi ise Toplu Konut İdaresi'nin resmi Youtube hesabı canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebiliyor.