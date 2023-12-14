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        Haberler Gündem TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Aralık 2023 5750 2+1 ve 3+1 konut Tuzla TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 5 bin 750 2+1 ve 3+1 konutun sahiplerini belirliyor! İşte 14 Aralık TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın ekranı...

        TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları için gözler Toplu Konut İdaresi resmi Youtube sayfasına çevrildi. İstanbul 3+1 konutların TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını 14 Aralık Perşembe günü saat 10:00 itibarıyla başladı. İşte 14 Aralık Tuzla TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:27
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        • 1

          TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Toplu Konut İdaresi kampanyasına başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekimi ile 5 bin 750 konutun hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi belli oluyor. İşte 14 Aralık TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

          TOKİ Tuzla kura çekimi saat 10:00'da Youtube üzerinden gerçekleştirildi. Tuzla'da kura çekimi sonrasında 5750 konut hak sahibini bulacak.

          3+1 konutların kura çekimi ise 14 Aralık Perşembe günü 10.00'da başladı.

        • 3

          TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

          TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden erişime açılan ekran üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ Tuzla kura çekimi ise Toplu Konut İdaresi'nin resmi Youtube hesabı canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

          TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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