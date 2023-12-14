TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Toplu Konut İdaresi kampanyasına başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekimi ile 5 bin 750 konutun hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi belli oluyor. İşte 14 Aralık TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçlarına ilişkin merak edilenler...