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TOKİ sosyal konut projesi detayları netleşiyor! 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru nasıl yapılacak? TOKİ ucuz konut başvuru şartları ne, taksitler ve ev fiyatları ne kadar?

TOKİ'den dar gelirliye konut imkanı: 81 ili kapsıyor! TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, düşük taksitler ve uygun ödeme şartları ile dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurdu. İşte, 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri...

10.09.2022 - 00:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ev fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından TOKİ sosyal konut projesi başvurularının detaylarının netleşeceği tarihi duyurdu. Heyecanla beklenilen açıklamanın ardından uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler "TOKİ başvuru şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

  • BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA TOKİ AÇIKLAMASI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için açıklamalarda bulundu.

    "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

    "Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

    İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

    Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

  • 30 YAŞ ALTINA YÜZDE 20 KONTENJAN!

    Kabine Toplantısı'nın ardından, TOKİ sosya konut projesi hakkında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum;

    "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

  • 240 AYA KADAR TAKSİT VE VADE İMKANI

    Bakan Kurum "Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

  • ASGARİ ÜCRETLİLER RAHATÇA ÖDEYEBİLECEK!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un TOKİ konut fiyatları hakkındaki açıklaması şu şekilde; "Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi."

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