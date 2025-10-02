TOKİ sosyal konut projesi başlıyor! 81 ilde TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ 500 bin sosyal konut projesini duyurdu. TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olarak nitelendirilen bu proje, dar gelirli bireylerin barınma sorununu çözmeyi hedefliyor. TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin başvuruları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
TOKİ 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut başvuruları başlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son durum
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projelerine değinen Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi. TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden veya belirlenen bankalar aracılığıyla yapılabilecek.
Hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru şartları, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. İşte başvuru için temel kriterler:
-T.C. vatandaşı olmak.
-Başvuru yapılan ilde en az 1 yıl ikamet etmek veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.
-Üzerine kayıtlı konut bulunmamak (eş ve velayet altındaki çocuklar dahil).
-Daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.
-25 yaşını doldurmuş olmak (eşi vefat etmiş çocuklu dul kadınlar için yaş şartı aranmaz).
-Aylık hane halkı gelirinin net 14.000 TL’yi aşmaması (İstanbul için 16.000 TL).
-Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.