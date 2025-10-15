Habertürk
        TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru tarihi ve şartları ve illeri belli mi?

        TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin başlatılacağını ve bu konutların uygun koşullarla kiraya verileceğini açıklamıştı. TOKİ başvuruları e devlet ekranından yapılacak. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihi ve şartları ve illeri belli mi?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 15.10.2025 - 17:23
        • 1

          TOKİ sosyal konutlarının başvuru tarihleri kampanyaya ilgi gösteren vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin yeni sosyal konut inşa edileceğinin müjdesini vererek "Bu sosyal konutları kiraya verip inşallah ucuz kiralama dönemini başlatacağız" dedi. İşte, TOKİ sosyal konut projesindeki son durum

        • 2

          TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          TOKi sosyal konut başvuru detaylarının Ekim ayı sonunda paylaşılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

          TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuştu.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakını ve gaziler, emekliler, üç çocuklu aileler ve engelli vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye’de ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması hayata geçirilecek.

          TOKİ SOSYAL KONUTLAR NASIL KİRALANACAK?

          Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

        • 3

          Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

          Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

        • 4

          Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

          TOKİ KİRALIK KONUTLARIN HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

          TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

        Habertürk Anasayfa