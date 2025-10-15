TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKi sosyal konut başvuru detaylarının Ekim ayı sonunda paylaşılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakını ve gaziler, emekliler, üç çocuklu aileler ve engelli vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye’de ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması hayata geçirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUTLAR NASIL KİRALANACAK?

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.