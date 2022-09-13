* Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2052 TL.



* Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2200 TL'den başlıyor.



* Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.



* Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1433 TL olarak belirlendi.



* Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1899 TL olarak belirlendi.