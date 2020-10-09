TOKİ selden etkilenen Dereli'de afetzedeler için konut yapım çalışmalarına başladı

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yaraların hızla sarıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm imkanlarının Dereli'ye aktarıldığını, ilçede hayatın kısa zamanda normale döndüğünü belirten Şenlikoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm ilgili bakanlar ile emeği geçenlere Dereli halkı adına teşekkür etti.
Şenlikoğlu, riskli binaların yıkımının tamamlandığını, TOKİ tarafından yeni konutların yapım çalışmalarına başlandığını kaydederek, "Afetzedeler için Dereli'de inşa edilecek 142 konutun ihalesi geçtiğimiz ay yapılmıştı. Şu anda bölgede altyapı çalışmaları sürüyor. Kısa sürede temeller atılacak ve birkaç ay içerisinde de inşaatlar tamamlanacak." dedi.
Proje ile riskli alanlarda ikamet eden vatandaşların daha güvenli ve modern evlere taşınacağına işaret eden Şenlikoğlu, ikinci etap konut projesinin iş yerleriyle birlikte kent merkezinde uygulanacağını, burada da 130-140 konut yapılacağını, hedeflerinin talepler doğrultusunda bu sayıların artırılması olduğunu aktardı.
- "Gerçekten çok yoğun bir çalışma söz konusu"
Şenlikoğlu, kent merkezinde ticari hayatın da hızlı şekilde normale döndüğüne vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"İş yerleri zarar gören vatandaşlarımız için de yeni dükkanların yapımı devam ediyor. Bu yönde tamamlanan iş yerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yine prefabrik ve konteynerlerden dükkanlar yapılacak. Ben bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgililere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir çalışma söz konusu. Hedefimiz en kısa zamanda Dereli'de hayatın tam anlamıyla normale dönmesi."
Yapımı devam eden Giresun-Dereli kara yolunda da çalışmaların hızlandığını belirten Şenlikoğlu, yolun önümüzdeki yıl tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Şenlikoğlu, projenin tamamlanmasıyla Dereli'deki ticari hayatın daha da aktif hale geleceğini sözlerine ekledi.
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