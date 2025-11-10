Habertürk
        TOKİ ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar, peşinat kaç TL? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut ödeme planı nasıl olacak?

        TOKİ ödeme planı 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar, 1+1 ve 2+1 peşinat kaç lira?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihi ve ödeme koşulları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde başvuru ücreti 2+1 ve 1+1 konutların peşinat tutarını duyurdu. Bu kapsamda belirtilen tarihte başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ aylık ödeme planını araştırmaya başladı. "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli aileler uygun ödeme şartları ile ev sahibi olacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 TOKİ ödeme şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:19
        • 1

          TOKİ başvurularında geri sayım sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500 bin sosyal konut kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla evleri satışa sunacak. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde yapılacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar, peşinat kaç TL, ödeme planı nasıl?" İşte detaylar...

        • 2

          TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

        • 3

          TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

          İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

          İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

          İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        • 4

          İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

          İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

          İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

          İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        • 5

          YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

          “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        • 6

          TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          -18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

          -Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

          -Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

          -Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

          -Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

        • 7

          TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

          TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

