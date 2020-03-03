TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi - KAYSERİ

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kura çekim töreni düzenlendi.
Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan ve heyecanlı oldukları gözlenen ailelerden ismi çıkanların mutlulukları ise görülmeye değerdi. Proje kapsamında hak sahipleri için 2 1 ve 3 1 şeklinde olmak üzere toplam 550 konut yapılacak.
"Bu sevinç anlatılmaz"
Kurada ismi çıkanlardan Ümit Erez, uzun yıllar ev sahibi olmak için çalıştığını belirtti."Bu sevinç anlatılmaz" diyen Erez, herkesin evinin olması temennisinde bulundu. Oğlunun ev sahibi olması üzerine sevinçten gözyaşlarını tutamayan baba Salim Erez ise TOKİ'nin ev yapmasına vesile olan herkese teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm siyasilere teşekkür ediyorum. Yuva kurmak çok güzel bir şey, ancak yuva sahibi olmak daha güzel." dedi.
Hayri Ferman da 30 yıldır kirada oturduğunu, ev sahibi olacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.Emekli olduğunu ve ev sahibi olmak için 30 yıl beklediğini anlatan Hasan Hüseyin Çiğdem ise projeyle artık bir evin sahibi olma imkanı yakaladığını kaydetti.
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