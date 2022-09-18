TOKİ BAŞVURU NE KADAR, BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.