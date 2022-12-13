TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!
4. etap sosyal konut kura çekilişi 12 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.
12 - 19 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
12 Aralık: Kayseri ve Samsun
13 Aralık: Samsun ve Amasya
14 Aralık: Samsun ve Çorum
15 Aralık: Çorum ve Ordu
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
19 Aralık: Tokat
NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.