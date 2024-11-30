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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA 30 KASIM 2024 |TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş

        TOKİ canlı kura çekimi: TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı?

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerinde inşa edilen 24 bin 559 yeni konut kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim ediliyor. AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek kura çekiminin ardından, kura sonuçları isim listesi 30 Kasım Cumartesi günü e-Devlet üzerinde yer alan AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek. Peki, "TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?" İşte 2024 TOKİ afet konutu kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:25
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