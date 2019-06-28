28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli aileler 2+1 ve 3+1'lik projelere başvurdu. 26 Haziran Çarşamba günü Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde başladı. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ SONUÇLARI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapıldı. Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlendi.
2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası 27 Haziran Perşembe günü çekildi.
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.
Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.
Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
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