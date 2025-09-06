Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl öğrenilir? AFAD TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi tıkla öğren!

        TOKİ kura sonuçları sorgulama 2025: AFAD TOKİ deprem konutları kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde afet konutlarının inşası devam ediyor. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 54 bin 200 bağımsız bölüm, 6 Eylül'de Malatya'da düzenlenen kura ile sahiplerini buldu. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD YouTube hesapları üzerinden yayınlandı. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından sorgulanabilecek. Peki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 6 Eylül 2025 AFAD TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 06.09.2025 - 23:29 Güncelleme: 06.09.2025 - 23:29
        Nejla Üngül
