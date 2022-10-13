TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.