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KURA TARİHİ: TOKİ kura sonuçları bekleniyor! 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru kuraları sonuçları ne zaman, ayın kaçında ve hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları 2022: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların bitimine kısa bir süre kala TOKİ kura sonuçları sorgulamaları hız kazandı. 14 Eylül tarihinde başlayan başvurular sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut detaylarını açıkladı. İşte TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları hakkında bilgiler...

05.10.2022 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dar gelirli aileleri ödeme kolaylığı ve uygun taksitleriyle ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesinde gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte?" İşte TOKİ sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

     

  • TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 

  • TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı. 

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