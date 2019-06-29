29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ kura sonuçları canlı çekilişi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 50 bin sosyal konut projesinde en fazla katılımı gösteren İstanbul'da Kayabaşı ve Silivri ilçelerinde bulunan TOKİ konutları için canlı yayında kura çekimi yapıldı. Yüzbinlerce vatandaşın katıldığı kurada vatandaşlar 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri oldu.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
26 Haziran 2019'da Kayabaşı için yapılan çekilişte 2 bin 338 kişi 2+1 konut sahibi oldu.
27 Haziran 2019'da Kayaşehir için yapılan çekilişte 2 bin 129 kişi 2+1 ve 3+1 konut sahibi oldu.
28 Haziran 2019'da Silivri için yapılan çekilişte 685 kişi 2+1 ve 3+1 konut sahibi oldu.
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.
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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NE ZAMAN?
1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.
Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
KOCAELİ BURSA VE ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, tarihlerinde kura çekimi yapılacak.
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