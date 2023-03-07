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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak ve hangi illerde ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! 2023 Ertelenen TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri, Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından yayınlandı. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ara verilen TOKİ kura çekimi, 8 Mart 2023 tarihi itibarıyla başlıyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişi ile 250 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri...

Giriş: 07.03.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin ardından TOKİ kura çekimine ara verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi sonuçlarının 8 Mart'tan itibaren açıklanmaya başlanacağını ifade etti. Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika kura takvimine göre İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ TOKİ sosyal konut kura çekimleri 8 Mart Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 250 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...

  • TOKİ KURA TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

    Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. 

  • TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı.

    Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" ifadelerini kullandı.

  • TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TOKİ kura çekimlerinin başlayacağını duyurdu.

  • YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

     

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut

  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    6 Şubat günü Kahramanmaraş depremi nedeniyle durdurulan TOKİ arsa kura çekimi 6 Mart 2023 tarihinden itibaren başladı. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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