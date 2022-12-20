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TOKİ kura çekimi tarihleri güncellendi! 20 Aralık 2022 - 6 Ocak 2023 5.etap TOKİ kura çekilişi takvimi ile TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve il il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekilişi takvimi güncellendi! İşte Ankara dahil 5.etap TOKİ kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekimi sonuçları il il olarak açıklanmaya devam ediyor. 4.etap çekiliş sonuçları açıklanırken 5.etap TOKİ kura çekim tarihleri takvimi de güncellendi. Tarihin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim, İlk İş Yerim kapsamında Ankara da dahil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişi tarihleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. İşte, 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği il il TOKİ kura çekimi tarihleri...

Giriş: 20.12.2022 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 5.etap TOKİ kura çekim tarihleri takvimi yayınlandı. 4 etapta 45 ilde 93 bin 392 2+1 ve 3+1 evin kura çekiliş sonuçları açıklanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihlerine ilişkin detayları açıkladı. 20 Aralık 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ile Ankara da dahil olmak üzere 12 ilde 44 bin 303 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ile TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

  • TOKİ ANKARA KURA TARİHİ AÇIKLANDI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Ankara kura tarihlerine ilşkin olarak " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ İL İL ETAPLAR HALİNDE SÜRÜYOR

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şırnak'ta başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

  • 4.ETAP KURALI TAMAMLANDI!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla tamamlandığını resmî sosyal medya hesabından duyurdu.

  • TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

    "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

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