Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 5.etap TOKİ kura çekim tarihleri takvimi yayınlandı. 4 etapta 45 ilde 93 bin 392 2+1 ve 3+1 evin kura çekiliş sonuçları açıklanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihlerine ilişkin detayları açıkladı. 20 Aralık 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ile Ankara da dahil olmak üzere 12 ilde 44 bin 303 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ile TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...