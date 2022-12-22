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TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022 | İl il 5.etap TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

TOKİ kura takvimi güncellendi! İl il TOKİ 5.etap kura çekimi tarihleri

Ankara da dahil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi tarihleri 5.etap takvimi yayımlandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi, 2+1 ve 3+1 konutlar için il il olarak devam ediyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekilişinde 4.etap tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 5.etap takvimi ile 13 Ocak 2023 tarihine kadar kura çekilişi yapılacak iller belirlendi. İşte, 5.etap 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...

Giriş: 22.12.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ kura çekimi tarihleri, Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut hamlesine başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 4 etapta 45 ilde 93 bin 392 2+1 ve 3+1 evin kura çekimi gerçekleştirilirken 5.etap kura çekilişi takvimi de yayımlandı. 20 Aralık 2022 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek iller ve çekiliş tarihleri netlik kazandı. İşte, 5.etap TOKİ kura çekimi tarihleri...

  • TOKİ ANKARA KURA TARİHİ AÇIKLANDI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Ankara kura tarihlerine ilşkin olarak " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ İL İL ETAPLAR HALİNDE SÜRÜYOR

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şırnak'ta başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

  • 4.ETAP KURALI TAMAMLANDI!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla tamamlandığını resmî sosyal medya hesabından duyurdu.

  • TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

    "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

  • 93 BİN 392 VATANDAŞ HAK SAHİBİ OLDU

    45 ilde gerçekleştirilen TOKİ çekiliş kuralarında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorilerden vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlarda hak sahibi oldu.

  • BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.

    20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

  • İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    12 ilde gerçekleştirilecek  TOKİ kura çekimi ile 44 bin 303 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

    20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

    20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

    21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

    22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

  • 23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

    23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

    24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

    2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

  • 2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

  • TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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