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TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekimi hangi gün? TOKİ başvuruları bitti mi, son başvuru günü ne zaman?

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi günü açıklandı!

TOKİ kura çekimi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurdumuzun dört bir yanından binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı kura çekimi için resmi açıklama yayınlandı. İşte, 2022 TOKİ kura çekimi günü ve başvuruların bitimine kısa bir süre kala son bilgiler...

Giriş: 30.10.2022 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuuya ilişkin TOKİ son başvuru günü ve TOKİ kura çekimi ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

  • TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTiYOR?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde ise sona erecek.

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

  • TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

    608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

  • Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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